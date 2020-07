FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ist es am Dienstag nach unten gegangen. Zum einen belastete die Bereitschaft zu Gewinnmitnahmen bei Aktien mit hohen Bewertungen, so etwa bei einigen Technologiewerten. Zum anderen steigen die Corona-Infektionszahlen in Amerika weiter an, in den USA wurde in einigen Staaten das öffentliche Leben bereits wieder eingeschränkt. Aber auch die Konjunkturerwartungen von Finanzanalysten und institutionellen Investoren für Deutschland haben sich im Juli leicht verschlechtert. Für die Einzelwerte lieferte die Berichtssaison die Impulse. Nach einer kleinen Erholung am Nachmittag verabschiedete sich der DAX mit einem Minus von 0,8 Prozent bei 12.697 Punkten aus den Tag.

Heidelbergcement im 2Q mit Umsatz und Ergebnis über Erwartungen

Der Baustoffkonzern Heidelbergcement hat im zweiten Quartal mit Umsatz und Ergebnis die Markterwartungen übertroffen. Die Ergebnisbelastung durch die Covid-19-bedingten Umsatzrückgänge konnte zu weiten Teilen durch Kosteneinsparungen kompensiert werden. Auf Basis noch vorläufiger Zahlen lag der Umsatz bei 4,324 Milliarden Euro, am Kapitalmarkt wurde dagegen jedoch ein stärkerer Einbruch auf 3,907 Milliarden erwartet. Auch auf der der Ertragsseite konnten die Heidelberger überzeugen, die Aktie schloss 3,1 Prozent höher.

Hellofresh hat im zweiten Quartal die Erwartungen bei Umsatz und bereinigtem EBITDA laut Berenberg deutlich übertroffen. Die Unternehmensprognose für 2020 sei zudem angehoben worden. Sie erscheint den Analysten auch nach der Anhebung vorsichtig für das zweite Halbjahr. Nach einem guten Lauf in der Aktie wurden Gewinne mitgenommen, sie verlor 1,7 Prozent. Daneben legte Gerresheimer solide Zahlen vor. Für die Aktie ging es um 2,4 Prozent nach oben. Der Verpackungsspezialist ist gut durch das zweite Quartal gekommen.

Gelungenes Börsendebüt von Brockhaus Capital

Die Aktien der Brockhaus Capital Management AG (BCM) lieferten bei ihrem Börsendebüt einen Zeichnungsgewinn. Die Aktie schloss bei 34 Euro, die Papiere kamen zu je 32 Euro. Die Beteiligungsgesellschaft sammelte im Zuge des Börsengangs 115 Millionen Euro ein. Das Unternehmen will das Geld für Zukäufe und die Umsetzung der Pipeline nutzen.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 76,7 (Vortag: 72,5) Millionen Aktien im Wert von rund 3,25 (Vortag: 2,83) Milliarden Euro. Es gab 8 Kursgewinner und 22 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.697,36 -0,80% -4,16% DAX-Future 12.691,50 -0,79% -2,89% XDAX 12.707,67 +1,17% -3,25% MDAX 26.689,70 -1,09% -5,73% TecDAX 3.026,30 -2,32% +0,38% SDAX 11.973,99 -0,83% -4,30% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 176,18 15 ===

Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

DJG/thl/raz

(END) Dow Jones Newswires

July 14, 2020 11:52 ET (15:52 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.