ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt hat am Dienstag mit Abgaben geschlossen. Bereits am Vortag hatten Börsianer gewarnt, die Börsen seien der fundamentalen Lage zu weit enteilt. Diese Sicht wurde durch neue Abriegelungsmaßnahmen im Kampf gegen die Coronapandemie zum Beispiel im US-Bundesstaat Kalifornien sowie in Hongkong untermauert. In der Schweiz bewegen sich die Neuinfektionen zwar auf niedrigem Niveau, ausgestanden ist die Pandemie aber gleichwohl nicht - zumal das negative Beispiel USA die Sorge vor einer zweiten Welle schürte. Die Konjunkturpessimististen erhielten derweil Unterstützung durch schwache BIP-Daten aus Großbritannien und sehr dürftige Daten zur EU-Industrieproduktion.

Der SMI verlor 0,4 Prozent auf 10.260 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich zehn Kursverlierer und zehn -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 54,66 (zuvor: 38,62) Millionen Aktien. Die Aktien der Großbanken UBS und Credit Suisse gewannen 1,3 bzw. 1,2 Prozent. Im Blick standen hier die Quartalsberichte der drei US-Banken JP Morgan, Wells Fargo und Citigroup. Das vermittelte Bild ist dabei buntgescheckt, aber insgesamt eher freundlich. JP Morgan und Citigroup überzeugten, Wells Fargo enttäuschte. Verkauft wurden europaweit wie schon am Vorabend in den USA Technologiewerte. Logitech verloren 4 Prozent, AMS hielten sich mit plus 0,3 Prozent wacker.

Der Pharmakonzern Roche beteiligt sich an der Entwicklung des Kinasehemmers Pralsetinib des US-Unternehmens Blueprint Medicines. Die Gesamtsumme aller Zahlungen von rund 1,7 Milliarden US-Dollar bezeichneten Börsianer als ambitioniert. Die Titel gaben um 1,6 Prozent nach.

Die Swatch Group hat das erste Halbjahr mit einem Verlust abgeschlossen, nachdem im Zuge der Corona-Pandemie zeitweilig 80 Prozent der Vertriebskanäle geschlossen waren. Der in der Geschichte von Swatch erstmals angefallene operative Verlust war laut Citigroup aber keine Überraschung. Die Titel des Uhrenkonzerns kletterten um 0,5 Prozent, die Wettbewerberpapiere von Richemont sanken dagegen um 1,1 Prozent.

Die Geschäftszahlen von Heidelbergcement in Deutschland überraschten positiv, die Aktie des Wettbewerbers Lafargeholcim profitierten mit einem Aufschlag von 0,6 Prozent davon. Die EU-Wettbewerbsaufsicht hat drei Chemieunternehmen für ihre Beteiligung an einem Einkaufskartell für das Kunststoffvorprodukt Ethylen zu Strafen verurteilt. Clariant muss mit 155,8 Millionen Euro den Löwenanteil tragen. Der Kurs schloss hauchdünn im Plus.

In der dritten Reihe zeigten sich Meyer Burger mit einem Abschlag von 35,5 Prozent besonders auffällig. Der Solarzulieferer peilt über die geplante Kapitalerhöhung einen Bruttoerlös von 165 Millionen Franken an. Der Handel mit den Bezugsrechten begann am Dienstag.

July 14, 2020

