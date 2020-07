Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Berlin (pta041/14.07.2020/18:01) - Berlin, 14.07.2020, Uptech AG: Bezug nehmend auf das am 1. Juli 2020 veröffentlichte freiwillige öffentliche Kaufangebot der Tetrachord AG (Schweiz) teilt der Vorstand der Uptech AG mit, dass ihm das Angebot nicht bekannt ist und mit der Tetrachord AG auch kein Kontakt besteht. Insofern kann die Uptech AG bezüglich des Angebotes auch keinen Kommentar und keine Empfehlung abgeben.



Investor Relations-Kontakt: Christian Römer E-Mail: info@uptech.ag



WKN: A0SLML, ISIN: DE000A0SLML9 Quotation: Börse Düsseldorf (Freiverkehr)



Über die Uptech AG: Die Uptech AG ist eine börsennotierte Beteiligungsgruppe. Das Unternehmen mit Verwaltungssitz in Berlin investiert in ein breites Portfolio von Beteiligungen und entwickelt die Beteiligungen operativ und strategisch weiter.



Aussender: Uptech AG Adresse: Gormannstraße 22, 10119 Berlin



