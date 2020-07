PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die Börsen in Mittel- und Osteuropa haben am Dienstag mit Verlusten geschlossen. Für Unsicherheit sorgten die weiter wachsenden Corona-Sorgen und der wieder aufkeimende Konflikt zwischen den USA und China.



In Prag verlor der PX 1,54 Prozent auf 937,84 Punkte. Stärker unter Druck kamen Titel des Softwareherstellers Avast und fielen um 4,54 Prozent auf 164 Kronen.



In Budapest sank der ungarische Aktienindex Bux um 0,69 Prozent auf 35 091,72 Punkte. Größere Verluste verbuchten unter den Schwergewichten OTP Bank (minus 1,28 Prozent) und Magyar Telekom (minus 1,30 Prozent).



In Warschau fiel der Wig-20 um 1,66 Prozent auf 1771,10 Punkte. Der breiter gefasste Wig verlor 1,42 Prozent auf 50 443,27 Zähler. Unter den größten Verlierern im Wig-20 fanden sich Aktien des Bergbaukonzerns JSW (minus 4,81 Prozent) und Titel des Spieleherstellers CD Projekt (minus 4,22 Prozent).



Auch in Moskau zeigte sich der Leitindex mit Verlusten. Der RTS verlor 1,43 Prozent auf 1.216,79 Punkte./mik/APA/he



HU0000073507, HU0000061726, RU000A0JPEB3, XC0009698371, PL9999999375

OTP BANK-Aktie jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de