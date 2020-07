Goodville Mutual Casualty Company, ein führender Anbieter von umfassenden Schaden- und Unfallversicherungen, hat sich für DXC Assure Claims von DXC Technology (NYSE: DXC) entschieden, um Goodvilles Schadensabwicklung zu optimieren und die Erfahrungen von Agenturen und Kunden zu verbessern.

Zur Unterstützung von Goodville Mutual wird DXC Assure Claims auf Amazon Web Services (AWS) eingesetzt und ist für die Erbringung der folgenden Services ausgelegt:

Rationalisierung der Schadensbearbeitung durch Prozessautomatisierung

Digital unterstützte Endbenutzererfahrungen

Intuitive Plattformkonfiguration, die den Bedarf an IT-Mitarbeitern minimiert

Zusammen tragen diese Fähigkeiten und Funktionen dazu bei, die Kosten zu senken, die Prämien zu stabilisieren, die Agilität des Unternehmens zu erhöhen und die Schadensbearbeitung für alle Beteiligten zu vereinfachen.

"Nachdem wir die marktführenden Alternativen evaluiert hatten, entschieden wir uns aufgrund des modularen Ansatzes, der Funktionsvielfalt und der Gesamtbetriebskosten für DXC Assure Claims", sagte David Gautsche, President von Goodville Mutual Casualty Company. "Die digitalen Fähigkeiten und das Branchenwissen von DXC bieten uns die Möglichkeit, unsere Abläufe zu modernisieren und zu rationalisieren, damit unsere Agenten und Kunden ihre Ansprüche einfacher und schneller einreichen und unsere Schadensabteilung sie ebenso schnell und einfach bearbeiten kann."

DXC Assure Claims ist Teil der wachsenden Familie plattformbasierter digitaler Produktangebote für Versicherungen von DXC.

"Wir freuen uns sehr, Goodville Mutual in unserer Community von Schadens- und Unfallversicherer-Kunden willkommen zu heißen und auch sie bei der Erreichung ihrer Geschäftsziele zu unterstützen", sagte Phil Ratcliff, Vice President und General Manager, Global Insurance, DXC Technology. "DXC Assure Claims kombiniert robuste Funktionen zur Schadensabwicklung, Datenanalyse und Mehrwertdienste aus dem Versicherungsökosystem von DXC."

Weitere Informationen über DXC Assure Claims finden Sie hier. Weitere Informationen über die Services und Lösungen von DXC für die Versicherungsbranche finden Sie unter www.dxc.technology/insurance.

Über DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) unterstützt globale Unternehmen beim Betrieb ihrer unternehmenskritischen Systeme und Operationen; die Lösungen und Services des Unternehmens sorgen dabei für eine Modernisierung der IT, Optimierung von Datenarchitekturen und Sicherheit und Skalierbarkeit in öffentlichen, privaten und hybriden Clouds. Mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Innovationsförderung vertrauen die weltweit größten Unternehmen auf DXCs Enterprise Technology Stack, um ein neues Niveau an Leistung, Wettbewerbsfähigkeit und Kundenzufriedenheit zu erreichen. Mehr über die Geschichte von DXC und unseren Fokus auf Menschen, Kunden und die operative Umsetzung erfahren Sie unter www.dxc.technology.

