NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für HeidelbergCement nach Eckdaten zum zweiten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Der Umsatz habe den Marktkonsens zwar um 11 Prozent überboten und ihre Schätzung sogar um 18 Prozent, schrieb die Analystin Elodie Rall am Dienstag in einer ersten Einschätzung. Der operative Gewinn (Ebitda) liege sogar um mehr als 40 Prozent über der Konsensprognose. Die Expertin vermutete, dass das Unternehmen sich in allen Regionen besser geschlagen haben dürfte als angenommen. Höhere Preise und Kostensenkungen dürften dafür ausschlaggebend gewesen sein. Wegen der erhöhten Unsicherheit mit Blick auf die Viruskrise aber bleibe es erst einmal bei dem aktuellen Votum für die Aktien./bek/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2020 / 16:45 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2020 / 16:47 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006047004

