Zum zweiten Mal in Folge hebt die zooplus AG mit der WKN 511170 (ISIN DE0005111702, Börsenkürzel ZO1) die Prognose für das aktuelle Geschäftsjahr an. Zuletzt bereits am 7. Mai 2020, denn die sehr gute Geschäftsentwicklung läßt hierfür auf der Oberseite weiteren Spielraum. Zum aktuellen Zeitpunkt rechnet zooplus für das Geschäftsjahr ...

