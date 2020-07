Pitney Bowes Inc. (NYSE: PBI), ein globales Technologieunternehmen, das Handelslösungen in den Bereichen Versand, Mailing, Daten und E-Commerce anbietet, gab heute die Berufung von Sheila A. Stamps in den Vorstand mit Wirkung zum 1. September 2020 bekannt.

"Wir heißen Sheila Stamps herzlich im Vorstand von Pitney Bowes willkommen", erklärte Marc B. Lautenbach, President und CEO von Pitney Bowes. "Sheila bringt fundierte Fachkenntnisse in den Bereichen Wirtschaft, Bankwesen und Buchhaltung sowohl für den privaten als auch für den öffentlichen Sektor in unser Unternehmen ein. Während ihrer gesamten Karriere hat Sheila einen erheblichen Beitrag zur Transformation und zum Wachstum von Unternehmen geleistet. Wir freuen uns auf ihr Engagement bei der weiteren Stärkung und Diversifizierung unseres Vorstandes."

Mit der Berufung von Sheila A. Stamps in den Vorstand von Pitney Bowes steigt die Gesamtzahl der Vorstandsmitglieder auf 10. Stamps wird in den Audit and Executive Compensation Committees tätig sein.

Über Sheila A. Stamps

Sheila A. Stamps ist derzeit Mitglied des Verwaltungsrats von Atlas Air Worldwide Holdings, Inc. (Audit Chair), und der CIT Group, Inc. und CIT Bank, N.A. Sie ist außerdem Mitglied des Vorstands von IES Abroad, einer gemeinnützigen Organisation, die globale Bildungsmöglichkeiten und Praktika fördert. Sie ist ehemalige Commissioner and Audit Committee Chair für den Vorstand des Versicherungsfonds des Bundesstaates New York, dem größten Anbieter von Arbeiterunfallversicherungen im Bundesstaat.

Von 2011 bis 2012 war sie als Executive Vice President bei DBI, LLC, einer privaten Hypotheken-Investmentgesellschaft, tätig. Von 2008 bis 2011 fungierte sie als Director of Pension Investments and Cash Management beim New York State Common Retirement Fund und von 2004 bis 2005 als Fellow am Weatherhead Center for International Affairs der Harvard University.

Zuvor war Stamps als Managing Director und Leiterin des Relationship Management, Financial Institutions, bei der Bank of America Corp. (ehemals FleetBoston) tätig. Von 1982 bis 2003 bekleidete sie mehrere Führungspositionen im In- und Ausland bei der Bank One Corp. (jetzt JPMorgan), einschließlich Managing Director und Head of European Asset-Backed Securitization und Mitglied des Strategic Operating Committee der EMEA. Sie erwarb den MBA-Abschluss in Finanzwesen der Universität von Chicago.

Über Pitney Bowes

Pitney Bowes (NYSE: PBI) ist ein globales Technologieunternehmen, dessen Handelslösungen Milliarden von Transaktionen ermöglichen. Kunden rund um den Globus, darunter 90 Prozent der Fortune-500-Unternehmen, verlassen sich auf die Genauigkeit und Präzision der Lösungen, Analytik und APIs von Pitney Bowes in den Bereichen E-Commerce-Abwicklung, Versand und Retouren, grenzüberschreitender E-Commerce, Mailing und Versand, Vorsortierungsdienste und Finanzierungsdienste. Seit fast 100 Jahren entwickelt Pitney Bowes innovative Technologien, die die Komplexität von Handelstransaktionen reduzieren. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Pitney Bowes, den Craftsmen of Commerce, unter www.pitneybowes.com

