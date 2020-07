SAN ANTONIO und LONDON, July 14, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology wurde gleich in zwei Kategorien als führenden Anbieter eingestuft, sowohl in "The Forrester Wave: Hosted Private Cloud Services in Europe, Q2 2020" als auch in "The Forrester Wave: Hosted Private Cloud Services in North America, Q2 2020".



Die Forrester-Berichte zeigen, wie die einzelnen Anbieter in verschiedenen Bereichen abschneiden, und helfen I&O-Experten, den richtigen Anbieter für ihre Anforderungen zu wählen.

Beide Berichte liefern eine Bewertung gehosteter Private-Cloud-Anbieter, die auf 32 Kriterien basiert. Dazu wird jedes Unternehmen in Bezug auf die einzelnen Kriterien untersucht, analysiert und bewertet. In den Kategorien aktuelles Angebot und Strategie hat Rackspace Technology für Nordamerika bei 14 von 32 Kriterien die höchstmögliche Punktzahl von 5,0 erhalten. Für Europa hat es bei 12 Kriterien die höchstmögliche Punktzahl erhalten.

"Wir freuen uns sehr, dass wir von Forrester als führender Anbieter ausgezeichnet wurden", so Kevin Jones, CEO von Rackspace Technology. "Diese Leistung ist eine weitere Bestätigung unserer harten Arbeit und zeigt unsere Zugkraft als Marktführer im Multicloud-Bereich."

Das Urteil im Bericht für Nordamerika: "Rackspace Technology bietet eine breite Plattform und hat einen hervorragenden Ruf im Bereich Support. [...] Trotz seines Hintergrunds als mittelständisches Unternehmen konnte sich Rackspace Technology mit seiner einflussreichen "Fanatical Support"-Philosophie und innovativen Lösungen erfolgreich auf dem Markt für große Unternehmenskunden durchsetzen."

Im Bericht wird außerdem angemerkt: "Rackspace Technology erhält sehr positive Kundenreferenzen für seinen Support. [...] Der Ansatz des Unternehmens, spezifische Servicemodule bereitzustellen, ist vielleicht die wichtigste Innovation im Bereich der Angebotsgestaltung bei Managed Services der letzten Jahre." Darüber hinaus heißt es: "Mit seiner starken Rechenzentruminfrastruktur ist Rackspace Technology im Bereich gehosteter Private-Cloud-Dienste sowohl für große Unternehmen als auch für KMU-Kunden in Nordamerika eine sichere Wahl."



"Rackspace Technology bietet Multicloud-Lösungen, die Kunden die Tools zur Verfügung stellen, die sie benötigen, um ihr Geschäft auszubauen, ihre Effizienz zu steigern und die Zukunft zu gestalten", so Jeff Moyer, Senior Vice President of Private and Managed Public Cloud bei Rackspace Technology. "Unser Ziel ist, Unternehmen dabei zu helfen, ihre IT einfacher und effektiver zu gestalten."

"Wir lieben Technologie und bieten unseren Kunden modernste Lösungen und überzeugende Ergebnisse", so Tim Lovejoy, VP Private Cloud and Government bei Rackspace Technology EMEA. "In der gesamten EMEA-Region setzten Unternehmen aus allen Sparten stark auf die Private Cloud, deren Vorteile und Mehrwert in der gesamten Region zum Tragen kommen."

Über Rackspace Technology

Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Diensten. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle wichtigen Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen Ihnen, Ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.

Weitere Informationen zur Einstufung von Rackspace Technology als führender Anbieter für gehostete Private-Cloud-Dienste in Nordamerika und EMEA finden Sie in den vollständigen "The Forrester Wave"-Berichten, die Sie hier herunterladen können.