NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Givaudan vor den Halbjahreszahlen der europäischen Chemieunternehmen auf "Sell" mit einem Kursziel von 2800 Franken belassen. Analystin Theodora Lee Joseph aktualisierte in einer am Dienstag vorliegenden Studie ihr Bewertungsmodell für die Aktien des Aromen- sowie Duftherstellers und berücksichtigte dabei auch die jüngsten Kursbewegungen am Devisenmarkt. Das Wachstum dürfte sich abgeschwächt haben, so dass sie ihre Prognosen für den Gewinn je Aktie bis 2022 reduzierte./la



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2020 / 18:33 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0010645932

GIVAUDAN-Aktie jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de