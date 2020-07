Pietro Rosa TBM verkündet stolz die Unterzeichnung eines langfristigen Vertrags mit Boeing zur Lieferung von Schmiedeteilen für die Flugzeuge 787 Dreamliner, 777X und 737 MAX.

Left to right: Mauro Fioretti (Pietro Rosa TBM President CEO), Antonio De Palmas (Boeing Italy President) (Photo: Business Wire)

Der Vertrag, der verschiedene Titanschmiedeteile umfasst, ist der erste langfristige Vertrag für Pietro Rosa TBM seit den Meilensteinzulassungen durch Boeing im Jahr 2018 und fördert die Umsetzung der Strategie von Pietro Rosa TBM für die Bereitstellung komplexer geschmiedeter Strukturkomponenten.

Durch die Vereinbarung mit Boeing wird auch die Lieferung von Produkten der Pietro Rosa Group in Nordamerika verstärkt.

Mauro Fioretti, President und CEO der Pietro Rosa Group, sagte: "Diese Verpflichtung und das große Vertrauen, das Boeing in uns setzt, unterstützen unsere Marktstrategie zusätzlich und ermöglichen uns neben unserem Strahltriebwerks- und Turbinenbauteilgeschäft den Ausbau unseres Geschäfts für Flugzeugstrukturbauteile, wodurch wir mehr Vielfältigkeit und Resilienz erzielen möchten."

"Wir freuen uns sehr, Pietro Rosa TBM als neuen italienischen Lieferanten begrüßen zu dürfen", sagte Antonio De Palmas, President von Boeing Italien. "Diese Auftragsvergabe wird den Wert der Boeing-Lieferkette in Italien, einem Netzwerk aus mehr als 30 Tier-1-Lieferanten mit spezifischen Fähigkeiten, Nischentechnologien und einzigartigem Know-how, weiter steigern. Wir freuen uns darauf, im Rahmen von drei kommerziellen Programmen von Boeing mit Pietro Rosa TBM zusammenzuarbeiten sowie Präsenz und Geschäft von Boeing im Land weiter zu stärken."

Über Pietro Rosa TBM

Pietro Rosa TBM ist ein führender Hersteller von Verdichterschaufeln und missionskritischen Komponenten in den Sparten Energie, Luft- und Raumfahrt, Öl und Gas sowie Schifffahrt.

Die Gruppe investiert stark in F&E sowie Innovation. Durch die enge Partnerschaft mit Universitäten und Forschungszentren weltweit weist sie ein solides Fundament an geistigem Eigentum in den Bereichen Warmform-, Span- und Oberflächenbearbeitungs-Technologien auf. Pietro Rosa TBM hat Werke in Europa und den USA.

