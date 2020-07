Das gelbe Edelmetall konnte in diesem Jahr bereits deutlich hinzugewinnen. Laut TD Securities könnte es in der zweiten Jahreshälfte noch höher hinaus gehen.? Goldpreis mit beachtlicher Rally in 2020? TD Securities weiter bullish gegenüber Goldpreis? Corona-Unsicherheit und Inflationserwartungen treiben Kurs in die HöheDie anhaltende Corona-Unsicherheit hält weiterhin die Welt in Atem. Was an den internationalen Aktienmärkten für große Schwankungen sorgt, hat dem Goldpreis seit Jahresbeginn ...

