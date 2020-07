Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Zürich/Bachenbülach (pts001/15.07.2020/05:00) - Aktualisieren Sie Ihre Präsentations- und Video-Konferenzraumtechnik und profitieren Sie von bis zu 28 % Rabatt. Senden Sie uns Ihr altes ClickShare oder ein Mitbewerber-Gerät und Sie erhalten ein neues ClickShare, das genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Drahtloskonferenzen mit ClickShare Conference Die neue CX-Serie, ClickShare Conference, verbindet sich drahtlos mit den Geräten in Ihrem Besprechungsraum (Lautsprecher, Mikrofone, Webcams, Soundbars) und sorgt so für noch lebendigere Meetings in brillanter Auflösung (4K UHD) Mit Ihrem bevorzugten Video Conferencing-System können Sie die Konferenz über Ihr eigenes Gerät mit einem Klick in weniger als sieben Sekunden starten und mit internen und externen Meetingteilnehmern effektiver und müheloser zusammenarbeiten - mit nur einem Click! Drahtlospräsentationen Mit der CSE-Serie können alle Sitzungsteilnehmer mit Ihrem persönlich Gerät (BYOD) drahtlos Inhalte auf dem Präsentationsbildschirm teilen und so Meetings effizienter gestalten - mit nur einem Click auf den Button oder den virtuellen Button auf der ClickShare App. Ohne Kabel, Konfiguration oder Warten auf Teilnehmer. Profitieren Sie! - Preisreduktion bis CHF 1'350, je nach Modell - Umfassende Datensicherheit: Barco ClickShare ist ISO 27001 zertifiziert - 5 Jahren Garantie - Ihr altes Gerät wird fachmännisch recycelt Rufen Sie uns an! Wir klären mit Ihnen Ihre genauen Anforderungen und lassen Sie bis zum 31.12.2020 von stark reduzierten Preisen profitieren! (Ende) Aussender: WAGNER VISUELL AG Ansprechpartner: Thomas Fehr Tel.: +41 44 864 40 80 E-Mail: info@wagner-visuell.ch Website: www.wagner-visuell.ch Quelle: http://www.pressetext.com/news/20200715001

