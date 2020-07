Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

MCFIT - Rainer Schaller, Gründer und CEO von Europas größter Fitnessstudio-Kette McFit, rechnet wegen Corona "mit einer großen Konsolidierungswelle" in seiner Branche. Monatelang mussten die Filialen geschlossen bleiben. Nun kehren die Kunden nur langsam zurück. Zugleich ist sich Schaller sicher: "Wer jetzt strauchelt, hatte schon vor der Krise Probleme." Seine eigene Rainer Schaller Global (RSG) habe ihre "Hausaufgaben" gemacht, man habe ausreichend Liquidität, wenngleich beim jüngsten Coup des Unternehmers auch er nicht ohne Fremdkapital auskommt. Für die 100 Millionen Dollar teure Übernahme der amerikanischen Studio-Kette Gold's Gym stehe ein Banken-Konsortium bereit, so Schaller. (Handelsblatt S. 46)

GOLDMAN SACHS/PERMIRA - Die amerikanische Investmentbank Goldman Sachs steigt in die Beteiligungsgesellschaft Permira ein. Über eine entsprechende Vereinbarung habe Permira seine Geldgeber auf seiner jüngsten turnusmäßigen Telefonkonferenz informiert, berichtet die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Dabei gehe es um zusätzlich ausgegebene Anteile und einen prozentual einstelliges Paket, welches die Goldman-Sachs-Tochtergesellschaft Petershill erwerbe. Permira als gesamte Gesellschaft werde dabei mit mehr als 5 Milliarden Dollar bewertet. (FAZ S. 25)

SAP - Die beiden DAX-Konzerne SAP und Siemens schließen eine Allianz für die Industrie 4.0. Das Ziel: Eine Art "digitaler Faden", der den Unternehmen einen durchgängigen Datenfluss vom Entwurf eines Produkts über die Produktion bis zu den Erfahrungen im Geschäftsbetrieb ermöglicht. "Die Kooperation wird beiden Partnern Schub verleihen", sagte SAP-Vorstand Thomas Saueressig im Gespräch mit dem Handelsblatt. (Handelsblatt S. 20/FAZ S. 18)

THOMAS COOK - Zehntausende Kunden des insolventen Reiseanbieters Thomas Cook haben bisher eine Ausgleichszahlung der Bundesregierung für geplatzte Reisen beantragt. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der FDP-Bundestagsfraktion hervor, die dem Handelsblatt vorliegt. Laut dem Dokument haben sich - Stand 30. Juni 2020 - fast 57.000 betroffene Pauschalreisende auf dem am 6. Mai 2020 freigeschalteten Thomas Cook-Bundportal registriert und für eine Ausgleichszahlung angemeldet. "Die ersten Anmeldungen werden aktuell abschließend geprüft, so dass die ersten Auszahlungen unmittelbar bevorstehen", heißt es in der Regierungsantwort.

