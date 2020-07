Der deutsche Aktienmarkt schloss am Dienstag einheitlich tiefer. Am stärksten war der TecDAX von Verkäufen betroffen und sank bis zum Börsenschluss um -2,32 % auf 3.026,30 Punkte. Der DAX schloss -0,80 % tiefer bei 12.697,36 Punkten, konnte sich aber von den Tagestiefstkursen trennen, die am Vormittag erreicht wurden. Im asiatischen Handel heute früh zeigt der DAX-Future erneut Stärke und kann um mehr als 0,5 % auf mehr als 12.800 Punkte zulegen. Für den DAX wird eine Eröffnung bei mehr als 12.827 Punkten erwartet.Wien zeigte gestern unerwartete Stärke. Der ATX stieg gegen den allgemeinen Markttrend in Europa um 0,21 % auf 2.306,56 Punkte. Die Aktien von OMV (+0,95 %) führten die Benchmark nach oben. Der SMI sank leicht um -0,40 % auf 10.259,50 Punkte. Richemont (-1,11 %) und Roche (-1,59 %) belasteten.

