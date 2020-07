Von Megumi Fujikawa

Tokio (Dow Jones)--Die Bank of Japan (BoJ) hat am Mittwoch ihre Prognose für das Wirtschaftswachstum des Landes aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie gesenkt, ihre Geldpolitik jedoch unverändert beibehalten.

"Japans Wirtschaft befindet sich in einer äußerst ernsten Lage, wobei die Auswirkungen von Covid-19 im In- und Ausland bestehen bleiben", schrieb die Notenbank in ihrem vierteljährlichen Wirtschaftsbericht.

Die Währungshüter erwarten, dass die japanische Wirtschaft in dem im März 2021 endenden Fiskaljahr zwischen 4,5 und 5,7 Prozent schrumpfen wird. In dem vorangegangenen Bericht vor drei Monaten hatte die BOJ noch einen Rückgang zwischen 3 und 5 Prozent prognostiziert.

Die Kerninflationsrate ohne frische Lebensmittel wird mit minus 0,5 Prozent erwartet, und mit minus 0,7 Prozent für das laufende Jahr. Die jüngsten Projektionen zeigen, dass die BOJ ihr Inflationsziel von 2 Prozent wahrscheinlich erst in mindestens zwei Jahren erreichen wird. Die Währungshüter gehen davon aus, dass die Kerninflation im März 2023 endenden Fiskaljahr um 0,7 Prozent steigen wird.

Das geldpolitische Gremium der BOJ hat an ihr Ziel für die kurzfristigen Zinsen bei minus 0,1 Prozent festgehalten und die Zielrendite 10-jähriger japanischer Anleihen unverändert bei rund null Prozent belassen.

An dem Jahresziel von 12 Billionen Yen (111,91 Milliarden USD) für den Ankauf von börsengehandelten Fonds hielt das Board ebenfalls fest, auch die Obergrenze für den Kauf von Commercial Paper und Unternehmensanleihen liegt unverändert bei 20 Billionen Yen.

