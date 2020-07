TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--An den Börsen in Ostasien und Australien lässt sich zur Wochenmitte keine einheitliche Tendenz feststellen. Vielerorts geht es zwar dank guter US-Vorgaben nach oben, die chinesischen Börsen stehen jedoch erneut unter Druck, was Marktbeobachter mit Gewinnmitnahmen erklären. Das Ergebnis der Zinssitzung der Bank of Japan (BoJ) wird derweil als Non-Event betrachtet. Die BoJ hat wie erwartet ihren geldpolitischen Kurs bestätigt und die Prognosen für das japanische Wirtschaftswachstum zurückgenommen.

An der Wall Street hatten die Kurse nach anfänglichen Verlusten eine eindrucksvolle Erholung verzeichnet, nachdem Fed-Gouverneurin Lael Brainard zugesichert hatte, dass die US-Notenbank weiter in großem Umfang Anleihen kaufen werde, um die heimische Wirtschaft zu unterstützen. Hoffnungsvoll stimmte auch die Nachricht, dass das US-Biotechunternehmen Moderna Ende Juli die letzte Testphase seines Corona-Impfstoffs startet.

Der Nikkei-225-Index steigt um 1,3 Prozent auf 22.888 Punkte. In Schanghai fällt der Composite-Index um 1,4 Prozent, und in Hongkong geht es mit dem Hang-Seng-Index um 0,6 Prozent nach unten. Händler verweisen auf die gerade anlaufende Bilanzsaison. Die Mehrheit der Unternehmen, die vorab schon erste Eckdaten oder Prognosen veröffentlicht hätten, rechne mit deutlich erholten Ergebnissen. Das sei aber mittlerweile eingepreist, so dass nun Gewinne mitgenommen würden.

Im südkoreanischen Seoul rückt der Kospi um 0,7 Prozent vor. Am australischen Aktienmarkt gewinnt der S&P/ASX-200 1,5 Prozent, trotz schwacher Arbeitsmarktdaten. In der Woche zum 27. Juni ging die Zahl der Festangestellten um 1 Prozent zurück. Es handelte sich um den ersten Rückgang seit dem 25. April. Beunruhigend sei, dass die Beschäftigtenzahl schon vor dem neuerlichen Lockdown im Bundesstaat Victoria gesunken sei, meint dazu Carl Weinberg, Chef-Volkswirt bei High Frequency Economics. Daneben ist der vom Westpac-Melbourne Institute ermittelte Index des australischen Verbrauchervertrauens im Juli deutlich gefallen.

Die Ölpreise tendieren etwas fester. Zwar hat die Opec am späten Dienstag ihre Prognosen für Ölbedarf und Wirtschaftswachstum gesenkt, doch dürfte dies weithin erwartet worden sein. Das Barrel der global gehandelten Sorte Brent verteuert sich um 0,4 Prozent auf 43,09 Dollar.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.030,10 +1,50% -9,78% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 22.888,16 +1,33% -4,52% 08:00 Kospi (Seoul) 2.199,04 +0,71% +0,06% 08:00 Schanghai-Comp. 3.367,21 -1,39% +10,40% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 25.337,34 -0,55% -8,52% 10:00 Straits-Times (Sing.) 2.646,65 +1,01% -18,36% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.595,22 -0,22% +0,63% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 10.00 Uhr % YTD EUR/USD 1,1398 -0,0% 1,1403 1,1333 +1,6% EUR/JPY 122,25 -0,0% 122,29 121,56 +0,3% EUR/GBP 0,9065 -0,2% 0,9079 0,9050 +7,1% GBP/USD 1,2574 +0,1% 1,2557 1,2522 -5,1% USD/JPY 107,25 +0,0% 107,24 107,27 -1,3% USD/KRW 1201,50 -0,3% 1204,91 1207,49 +4,0% USD/CNY 7,0016 -0,1% 7,0075 7,0169 +0,6% USD/CNH 7,0015 -0,1% 7,0079 7,0225 +0,5% USD/HKD 7,7506 -0,0% 7,7512 7,7506 -0,5% AUD/USD 0,6994 +0,2% 0,6977 0,6934 -0,2% NZD/USD 0,6550 +0,2% 0,6535 0,6515 -2,7% Bitcoin BTC/USD 9.235,01 -0,0% 9.237,26 9.174,26 +28,1% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 40,46 40,29 +0,4% 0,17 -30,6% Brent/ICE 43,09 42,90 +0,4% 0,19 -31,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.806,89 1.807,90 -0,1% -1,01 +19,1% Silber (Spot) 19,22 19,18 +0,2% +0,04 +7,7% Platin (Spot) 829,25 830,50 -0,2% -1,25 -14,1% Kupfer-Future 2,93 2,92 +0,5% +0,01 +4,1% ===

July 15, 2020

