Mit provokanten Kampagnen macht The Female Company auf ihre Themen aufmerksam, die Gründerinnen sind auf der Überholspur - trotz Shitstorm. Eine Geschichte über Aktivismus und Unternehmertum. Es war ein medialer Aufreger: Die neue Kampagne von The Female Company "One Girl One Cup" erntete auf Social Media einen riesigen Shitstorm, bei Betroffenen sind Tränen geflossen. Die Gründerinnen des Femcare-Startups haben mit einem Skandal gerechnet - doch der kam anders als erwartet. Das Startup von Sinja Stadelmaier und Ann-Sophie Claus stellt Periodenprodukte her, nachhaltig, biologisch und...

Den vollständigen Artikel lesen ...