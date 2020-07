FRANKFURT (Dow Jones)--Der Chipausrüster ASML verstärkt sich mit einer Übernahme in Deutschland. Das niederländische Unternehmen kauft eigenen Angaben zufolge die Berliner Glas Group. Finanzielle Details wurden nicht genannt. Berliner Glas stellt optische Systeme her, die auch in der Halbleiterindustrie zum Einsatz kommen. Das Berliner Unternehmen hat eigenen Angaben zufolge 1.082 Mitarbeiter.

July 15, 2020

