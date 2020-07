FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 15.07.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 15.07.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTG3TB XFRA DE0009807057 GRUNDBESITZ GLOBAL RC 1.150 EURUO1H XFRA DE0009797779 POSTBK.BEST INVEST WACHS. 0.030 EURMOM XFRA USY541641194 MAHINDRA+MAHIN.GDR/REG.S 0.028 EURWC3 XFRA US9426222009 WATSCO INC. A DL-,50 1.561 EURRP8 XFRA US7496851038 RPM INTERN. INC. DL-,01 0.317 EURO5Q XFRA US6907421019 OWENS CORNING NEW DL-,01 0.211 EURKO71 XFRA US48122U2042 SISTEMA GDR REGS 1/50 0.032 EURID7 XFRA US45167R1041 IDEX CORP. DL-,01 0.440 EURGAZ XFRA US3682872078 GAZPROM ADR SP./2 RL 5L 5 0.384 EURCSA XFRA IE00B4BNMY34 ACCENTURE A DL-,0000225 0.704 EURGU5 XFRA CNE100000387 GUANG.BAIY.PHAR.HO.H YC 1 0.073 EURCE2 XFRA DE000A0LAUP1 CROPENERGIES AG 0.300 EUREXX7 XFRA DE000A0H08D2 ISHARES NIKKEI 225 U.ETF 0.124 EURISPA XFRA DE000A0F5UH1 IS.S.GL.SE.D.100 U.ETF A. 0.274 EUREXX5 XFRA DE000A0D8Q49 IS.DJ U.S.SELEC.DIV.U.ETF 0.404 EUREXX1 XFRA DE0006289309 ISHS ESTXX BNKS.30-15 UC. 0.029 EURCON XFRA DE0005439004 CONTINENTAL AG O.N. 3.000 EUREXSH XFRA DE0002635299 ISH.S.EU.SEL.DIV.30 U.ETF 0.270 EUREXSG XFRA DE0002635281 IS.EO ST.SEL.DIV.30 U.ETF 0.234 EUREXSB XFRA DE0002635273 ISHARES DIVDAX UCITS ETF 0.241 EURCYD XFRA BMG210821051 CHINA YUCHAI INTL DL-,01 0.748 EUREXI5 XFRA DE000A0Q4R44 IS.S.E.600 R.EST.U.ETF A. 0.136 EUREXV4 XFRA DE000A0Q4R36 IS.S.E.600 HEA.C.U.ETF A. 0.489 EUREXV5 XFRA DE000A0Q4R28 ISH.S.EU.600 A+P U.ETF A. 0.063 EUREXH9 XFRA DE000A0Q4R02 ISH.S.EU.600 UTI.U.ETF A. 0.141 EUREXV2 XFRA DE000A0H08R2 ISH.S.EU.600 TEL.U.ETF A. 0.044 EUREXV3 XFRA DE000A0H08Q4 ISH.S.EU.600 TEC.U.ETF A. 0.063 EUREXH8 XFRA DE000A0H08P6 ISH.S.EU.600 RET.U.ETF A. 0.061 EUREXH7 XFRA DE000A0H08N1 ISH.S.E.600 P+HG U.ETF A. 0.063 EUREXH1 XFRA DE000A0H08M3 IS.S.E.600 OIL+G.U.ETF A. 0.274 EUREXH6 XFRA DE000A0H08L5 IS.S.E.600 MEDIA U.ETF A. 0.178 EUREXH5 XFRA DE000A0H08K7 IS.S.E.600 INSUR.U.ETF A. 0.385 EUREXH4 XFRA DE000A0H08J9 IS.S.E.600 I.G+S.U.ETF A. 0.013 EUREXH3 XFRA DE000A0H08H3 IS.S.E.600 FO.+B.U.ETF A. 0.219 EUREXH2 XFRA DE000A0H08G5 IS.S.E.600 FIN.S.U.ETF A. 0.411 EUR