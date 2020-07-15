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WKN: 870986 ISIN: HK0293001514 Ticker-Symbol: CTY 
Frankfurt
15.07.20
08:02 Uhr
0,691 Euro
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Branche
Luftfahrt/Rüstung
Aktienmarkt
ASIEN
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CATHAY PACIFIC AIRWAYS LTD 5-Tage-Chart
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