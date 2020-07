FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 15.07.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 15.07.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

N4RN XFRA NL0012365084 NSI N.V. NEW EO 3,68

BIX XFRA SE0000789711 BIOINVENT INTERN. SK -,50

CTY XFRA HK0293001514 CATHAY PAC. AIRW.

