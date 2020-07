HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Varta von 100 auf 120 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Charlotte Friedrichs nahm in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ermutigende Aussagen des Managements zum Geschäftsverlauf zum Anlass, um die Schätzungen für den Batteriehersteller zu aktualisieren. Sie blickt nun optimistischer auf Mikrobatterien für tragbare Geräte und den Schwung beim Ausbau der Kapazitäten./tih/zb



ISIN: DE000A0TGJ55

