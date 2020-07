NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BHP Group von 1830 auf 1950 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Dem höheren Kursziel lägen gestiegene Preise für Eisenerz und Basismetalle zugrunde, schrieb Analyst Dominic O'Kane in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Aktien der Bergwerksgesellschaften zählten zu seinen "Top Picks" im Sektor./bek/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2020 / 23:20 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2020 / 12:15 / BST



ISIN: GB00BH0P3Z91

