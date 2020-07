Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Nach zwei Monaten an seiner absoluten Untergrenze von -100 Punkten hat der Deka-EZB-Kompass im Juni einen deutlichen Sprung nach oben auf -66,6 Punkte gemacht, so die Analysten der DekaBank.Ausschlaggebend hierfür seien Signale der Konjunktursäule gewesen, dass der Tiefpunkt der wirtschaftlichen Aktivität mittlerweile durchschritten sei. Die Finanzierungssäule habe sich den dritten Monat in Folge verbessert, während die Inflationssäule weiterhin nach unten tendiere. ...

