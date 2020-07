Bonn (www.anleihencheck.de) - Die US-Notenbank Federal Reserve (FED) hat im Juni anhaltend niedrige Zinsen bis mindestens 2022 in Aussicht gestellt, so die Analysten von Postbank Research.Nachjustiert worden sei das Kreditprogramm für kleinere und mittlere Firmen - die Unternehmen kämen nun leichter an das Geld. Das Gesamtvolumen von 600 Milliarden US-Dollar solle Firmen mit bis zu 15.000 Mitarbeitern oder einem Umsatz von höchstens 5 Milliarden US-Dollar helfen, die Corona-Krise zu bewältigen. ...

