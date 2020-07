NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Total SA vor Quartalszahlen von 40 auf 42 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Mit Blick auf die Bilanzen im europäischen Sektor Öl und Gas sei Total gegenüber Shell ein sicherer Hafen, schrieb Analyst Christyan Malek in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Bei einer Erholung der Nachfrage könnten Investoren aber wieder verstärkt auch auf Shell setzen./bek/stk



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2020 / 23:05 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2020 / 12:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000120271

