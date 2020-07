MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Zooplus nach erhöhten Jahreszielen auf "Buy" mit einem Kursziel von 170 Euro belassen. Diese lägen über den Erwartungen, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das höhere Ziel für den operativen Gewinn (Ebitda) würde bedeuten, dass das Unternehmen diese Kennziffer von 2019 bis 2020 nahezu vervierfacht. Die Aktien des Online-Händlers blieben eine der vier Favoriten im Sektor./bek/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2020 / 07:26 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX



DE0005111702

ZOOPLUS-Aktie jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de