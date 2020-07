London (ots/PRNewswire) - 18 Vertriebspartner werden für ihre Unterstützung von Unternehmen bei der digitalen Transformation mit der benutzerfreundlichen und leistungsstarken Nintex-Prozessplattform ausgezeichnet.Nintex, globales Vorbild im Prozessmanagement und der Automatisierung, gab heute die 18 Gewinner des Nintex Partner Award 2020 für die Regionen Amerika (AMER), Asien-Pazifik (APAC) und Europa (EMEA) bekannt. Sie wurden für Ihre Arbeit gewürdigt, unter dem Einsatz der Nintex-Prozessplattform, die digitale Transformation in Unternehmen, branchenunabhängig, voranzutreiben. Damit tragen sie nicht nur zur Mitarbeiterproduktivität, sondern auch zu erfolgreichen Geschäftsergebnissen bei."Jeder Gewinner des Nintex Partner Award 2020 verfügt über eine unglaubliche Expertise im Umgang mit der Nintex-Prozessplattform und der Art und Weise, Menschen die Arbeit zu erleichtern. Die diesjährige preisgekrönte Gruppe von Vertriebspartnern zeigt herausragendes Engagement, Unternehmen auch in schwierigen Zeiten schneller zum digitalen Arbeiten zu verhelfen", sagte Eric Johnson, Chief Executive Officer bei NintexMit dem Nintex Partner Award werden jedes Jahr die besten Vertriebspartner ausgezeichnet, die Geschäftsprozesse von Organisationen wie Regierungsbehörden, Verwaltungen und Handelsunternehmen erfolgreich und nachhaltig digitalisieren. Dazu gehören wichtige Branchen aus dem Finanzsektor, Gesundheitswesen, den Naturwissenschaften, der Fertigung und viele anderen.Die Gewinner des Jahres 2020 bestehen aus einer ganz besonderen Gruppe von Partnern, die es mit den Lösungen von Nintex schaffen, die Arbeitsweise von Menschen zu vereinfachen: Nintex Promapp® für die Prozessabbildung; robotergestützte Prozessautomatisierung (RPA) mit Nintex RPA; Workflow-Automatisierung, digitale Formulare und mobile Anwendungen mit Nintex Workflow, Nintex Forms und Nintex Mobile Apps; Dokumentenautomatisierung mit Nintex Drawloop DocGen®; und digitale Signaturen mit Nintex Sign powered by Adobe Sign.Gewinner des Nintex Partner Award 2020Das diesjährige Nintex Partner Award Programm umfasst sechs Kategorien. Darunter fällt eine neue Kategorie, die Kategorie Business Continuity. Mit dieser Kategorie werden Partner ausgezeichnet, die Unternehmen in Zusammenhang mit COVID-19 erfolgreich durch die Automatisierung geleitet haben. Damit konnten sie einen produktiven Beitrag zu den veränderten Bedingungen am Arbeitsplatz leisten.Zu den Gewinnern des Nintex Partner Award 2020, die Sie auch online unter: https://www.nintex.com/nintex-partner-awards-2020/ einsehen können, gehören die folgenden Vertriebspartner:Business Acceleration - Auszeichnung von Partnern, die den Ausbau von Subscriptions vorantreiben:- AMER: OranguTech Inc.- APAC: Myriad Technologies- EMEA: International Software Solutions Business Continuity - Auszeichnung von Partnern, die Unternehmen bei der erfolgreichen Bewältigung von Arbeitsplatz- und Personalveränderungen aufgrund der COVID-19-Pandemie geholfen haben:- AMER: Moss Adams- APAC: Synergy- EMEA: Evolusys SA Business Excellence - Auszeichnung von Partnern, die die Nintex-Prozessplattform in Unternehmen einführen oder den Ausbau der Plattform bei bestehenden Kunden vorantreiben:- AMER: DocPoint Solutions- APAC: Provoke Solutions NZ Limited- EMEA: amexus Informationstechnik GmbH & Co. KG Business Transformation - Auszeichnung der Top drei Partnern, die den Nintex Solution Innovation Award 2020 gewonnen haben:- AMER: Pacific BPA- APAC: System RKK- EMEA: Synergi Customer Success - Auszeichnung von Partnern, die innovative Projekte mit der Einführung der Nintex-Prozessplattform vorantreiben:- AMER: Protiviti- APAC: Insight Enterprises Australia Pty Ltd- EMEA: Data One GmbH Regional Spotlight - Auszeichnung von Partnern die den regionalen Markt und deren Kunden unterstützen:- AMER: Elantis Solutions Inc.- APAC: SXiQ- EMEA: Resemble Systems Hier erfahren Sie mehr über unser Partner Netzwerk: https://www.nintex.de/partner-uberblick/Medien Kontakt Kristin TreatNintexkristin.treat@nintex.comTelefon:+1-215-317-9091Über NintexNintex gilt als globales Vorbild im Prozessmanagement und der Automatisierung. Mehr als 8.000 Kunden aus dem öffentlichen und privaten Sektor in 90 Ländern arbeiten mit der Nintex-Plattform, um die Verwaltung, Automatisierung und Optimierung von Geschäftsprozessen zu beschleunigen. Erfahren Sie mehr unter www.nintex.deOriginal-Content von: Nintex, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132974/4652225