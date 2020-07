NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Ein Impfstoffkandidat des US-Biotechnologie-Unternehmens Moderna gegen Covid-19 hat sich laut dem Investmenthaus Jefferies in einer klinischen Studie als sehr effektiv erwiesen. Damit sollte die Zuversicht zunehmen, dass es möglicherweise bald ein Mittel gegen die Lungenkrankheit gibt. Eine Studie im Mai sei noch mit Unsicherheiten behaftet gewesen wegen mangelnder Details. Nun aber zeigten die neuen Studiendaten ein hohes Niveau der gegen das Virus gebildeten Antikörper, erläuterte Analyst Michael Yee. Er empfahl die Aktien des Unternehmens mit "Buy" und einem Kursziel von 90 US-Dollar./bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2020 / 18:19 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2020 / 18:19 / ET



