NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für SAP nach vorläufigen Zahlen von 142 auf 155 Euro angehoben und die Aktien auf der "Conviction Buy List" belassen. Angesichts positiver Eckdaten für das zweite Quartal mache der Ausblick des Softwarekonzerns auf das laufende Jahr einen konservativen Eindruck, schrieb Analyst Mohammed Moawalla in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er erhöhte seine Schätzungen und einen für die Kurszielberechnung relevanten Multiplikator./tih/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2020 / 22:28 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX



DE0007164600

SAP-Aktie jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de