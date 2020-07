HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Teamviewer von 51 auf 61 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er werde zunehmend optimistischer, was den Einsatz von Fernwartungssoftware auch nach der Corona-Pandemie betrifft, schrieb Analyst Gustav Froberg in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er geht daher davon aus, dass der Rückenwind im Neugeschäft anhält und der Kundenstamm weiterhin stabil bleibt./tih/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2020 / 16:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX



DE000A2YN900

TEAMVIEWER-Aktie jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de