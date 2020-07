...begannen gestern die Berichtsaison. Alle mehr oder weniger coronageschädigt, aber einer zeigt erneut, was Klasse ist: JP Morgan mit klarem Plus, während Wells Fargo satt ins Minus rutschte. Lohnt es sich, auf diesem Gebiet tätig zu werden? Vorerst nicht!



