Bonn (www.anleihencheck.de) - Die Politik hat in einem rezessiven Umfeld grundsätzlich ein Interesse an einer geringen Sparneigung, um Konsum und Wachstum anzukurbeln, so die Analysten von Postbank Research.Fiskalprogramme würden hier schnell an ihre Grenzen stoßen. So habe das "Helikopter-Geld" der US-Regierung, das den Konsum habe stimulieren sollen, im privaten Sektor zunächst zu einem Anstieg der Sparquote geführt. 1.200 US-Dollar habe jeder US-Bürger mit einem steuerpflichtigen Jahreseinkommen von unter 75.000 US-Dollar erhalten, Verheiratete hätten das Doppelte bekommen. Empirische Untersuchungen würden zeigen, dass die Privathaushalte nach zwei Wochen rund die Hälfte des Geldes ausgegeben, den Rest aber zunächst auf die hohe Kante gelegt hätten. ...

