Der Digitalversicherer Lemonade feiert an der Börse einen Raketenstart. Die Blicke richten sich jetzt nicht nur nach Amerika, sondern auch auf das deutsche Insurtech DFV Deutsche Familienversicherung.Cool muss der Unternehmensname sein, dann klappt's auch mit dem IPO. Den Anlegern schmeckt der Versicherer Lemonade (Zitronenlimonade) bestens, die Performance seit dem Börsenstart ist der Hammer. Besonderer Nebeneffekt: Das günstigere Pendant DFV rückt in den Fokus. Lemonade bietet in den USA jungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...