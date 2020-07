Die Wiener Börse hat am Mittwochvormittag mit positiver Tendenz notiert. Unterstützung kam zunächst von der Wall Street, die am Vorabend deutliche Aufschläge verbucht hatte. Der heimische Leitindex ATX stieg gegen 9.30 Uhr um 0,61 Prozent auf 2.320,73 Punkte. Der ATX Prime erhöhte sich um 0,58 Prozent auf 1.181,03 Zähler.Am Vorabend hatten an der Wall Street zunächst geldpolitische Aussagen der US-Notenbank-Gouverneurin ...

