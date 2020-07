ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Scout24 von "Buy" auf "Neutral" abgestuft, das Kursziel aber von 69 auf 70 Euro leicht angehoben. Analyst Richard Eary begründete die gestrichene Kaufempfehlung in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit dem zuletzt starken Kursanstieg der Aktien des Betreibers von Online-Plattformen. Gleichzeitig habe er aber die Schätzungen für das Unternehmen erhöht./bek/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2020 / 04:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



ISIN: DE000A12DM80

