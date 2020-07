Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Köln/Wien (pts008/15.07.2020/10:05) - Seit Ausbruch der Corona-Pandemie ist die IT-Infrastruktur von Unternehmen, Institutionen und öffentlichen Bereichen einer besonderen Belastung ausgesetzt. Um die Verbreitung des Coronavirus hintanzuhalten, arbeiten viele Menschen zumindest teilweise im Homeoffice. Es sei daher gerade jetzt nötiger denn je, auf Datenschutz und Datensicherheit zu achten, betont Andreas Köberl, Geschäftsführer der TÜV AUSTRIA-Unternehmen TÜV TRUST IT http://www.it-tuv.com und SPP https://www.spp.at . Aufholbedarf bei Sicherheitsstandards Es gäbe noch jede Menge Aufholbedarf, so der Cybersecurity-Experte der TÜV AUSTRIA Group: "Die Sicherheitsstandards bei vielen Unternehmen aber auch Institutionen und Organisationen machen es Cyberkriminellen oftmals ziemlich einfach, in vermeintlicherweise sichere Systeme einzudringen, Daten zu stehlen, zu manipulieren, Erpressungen vorzunehmen und vieles mehr." Verlässlicher Partner für IT-Sicherheit und Datenschutz TÜV AUSTRIA ist mit seinen Gesellschaften TÜV TRUST IT und SPP Handelsgesellschaft schon seit Jahren verlässlicher Begleiter in Sachen IT-Sicherheit und Datenschutz. Die IT- und Cybersecurity-Expertinnen und Experten unternehmen jetzt alles, damit Kunden neben den biologischen Viren nicht auch noch durch technische Viren in Mitleidenschaft gezogen werden. Die Lösungen der TÜV AUSTRIA Group im Bereich der Informationssicherheit fokussieren sich auf die Bereiche Sicherheit und Wert von Informationen, Cyber Security, Cloud & Compliance, Zertifizierungen und Schulungen. TÜV AUSTRIA https://www.tuvaustria.com unterstützt seine Kunden dabei mit maßgeschneiderten und an den relevanten Standards orientierten Leistungen. Andreas Köberl: "Cybersicherheit ist heute notwendiger denn je. Ein Gebot der Stunde. Vom Ein-Personen-Unternehmen bis zum international tätigen Großbetrieb." Neue Jobmöglichkeiten für IT- und Cybersecurity-Experten - karriere.tuv.at Um Kunden und Partner in Sachen sicherer IT-Verbindungen und -Infrastrukturen noch stärker unterstützen zu können sucht TÜV AUSTRIA qualifizierte Verstärkung für seine Teams in Österreich und Deutschland, unter ihnen Penetration Tester und Consultants für Information-Security sowie IT-Security-Developer: https://karriere.tuv.at Rückfragehinweis: TÜV TRUST IT TÜV AUSTRIA GMBH | Wienerbergstraße 11 | Turm B, 2. Stock A-1100 Wien | +43 (0) 5 0454 - 1000 | info@tuv-austria.com | https://www.it-tuv.com (Ende) Aussender: TÜV TRUST IT TÜV AUSTRIA GMBH Ansprechpartner: Ing. Mag. Andreas Köberl E-Mail: info@tuv-austria.com Website: www.it-tuv.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20200715008

