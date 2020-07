Bonn (ots) - Die Staats- und Regierungschefs der 27 EU-Mitgliedsländer kommen ab Freitag physisch zu einem Sondergipfel in Brüssel zusammen, um über den Corona-Aufbaufonds und den EU-Haushalt der nächsten sieben Jahre zu beraten und entsprechende Beschlüsse zu fassen. Bundeskanzlerin Angela Merkel und der französische Staatspräsident Emmanuel Macron hatten im Mai gemeinsam einen Hilfefonds in Höhe von 500 Milliarden Euro vorgeschlagen. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen präsentierte daraufhin einen Wiederaufbauplan über insgesamt 750 Milliarden Euro, der sich aus 500 Mrd. Euro Zuschüssen und 250 Mrd. Euro Krediten an die EU-Staaten zusammensetzen soll.Widerstand gegen dieses Modell leisten die sogenannten "Sparsamen Vier" Österreich, die Niederlande, Dänemark und Schweden: Sie schlagen ausschließlich kreditfinanzierte und zweckgebundene Hilfen für den Wiederaufbau der besonders von Corona betroffenen Länder vor. Sie wenden sich vor allem gegen die Vergemeinschaftung von Schulden.Bundeskanzlerin Angela Merkel ist seit 1. Juli 2020 für sechs Monate Präsidentin des EU-Rates. Sie hatte sich im Vorfeld besonders um eine Einigung zwischen den verschiedenen Lagern innerhalb der EU bemüht. Beobachter schlossen im Vorfeld nicht aus, dass ein weiteres Gipfeltreffen zur Einigung erforderlich werden könnte.phoenix berichtet am Freitag, 17. Juli und dem kommenden Wochenende umfassend vom EU-Sondergipfel. In Brüssel werden die phoenix-Reporter Marlon Amoyal und Michael Krons das Konferenzgeschehen beobachten. Sie werden sich am Freitag in allen aktuellen Sendungen um 9.00, 11.45, 14.00, 17.30 und 23.00 Uhr in Live-Schalten melden und die Ereignisse zusammenfassen. Expertin im Studio ist die Politikwissenschaftlerin Prof. Anna-Lena Högenauer (Universität Luxemburg), die das Geschehen einordnet und analysiert.Am Samstag wird phoenix um 13.00 und 19.30 Uhr ebenfalls live aus Brüssel berichten. Je nach Verlauf des EU-Gipfels wird phoenix sein Programm auch am Sonntag öffnen und live nach Brüssel schalten.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/4652574