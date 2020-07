London (www.anleihencheck.de) - Es ist nicht immer einfach einzuschätzen, welche zukünftigen Entwicklungen von den Marktteilnehmern in die Preise von Anlagen eingerechnet werden, so Mobeen Tahir, Associate Director, Research, WisdomTree.Die Inflationserwartungen des Markts abzuleiten, sei allerdings nicht so schwierig. Die Breakeven-Inflationsrate - berechnet als Differenz zwischen der Rendite einer normalen Anleihe und der einer inflationsindexierten Anleihe gleicher Laufzeit - sei ein zuverlässiges Maß zur Einschätzung der Inflationserwartungen der Märkte. Was also sage die "Weisheit der Vielen"? ...

