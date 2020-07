Wien (www.anleihencheck.de) - Der EUR-Credit-Primärmarkt nähert sich mit dem gestrigen emissionslosen Tag der Sommerpause in großen Schritten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Ein paar EUR-Deals seien für diese Woche jedoch noch zu erwarten. So sei gestern de Volksbank (A3/A-/A-) mit einer geplanten EUR 500 Mio. Green Tier 2 Anleihe (erw. Ratings: Baa2/BBB; 10,25NC5,25) in die Dealpipeline aufgenommen worden. Aus dem High-Yield-Segment werde für heute zudem eine Dualtranche Senior Secured Anleihe in zwei Währungen (EUR/USD) von Carnival (Moody's: Ba1/S&P: BB-) erwartet (A: EUR 400 Mio., 5,5NC3; B: USD 550 Mio., 5,5NC3). Die EZB habe gestern die aktuellen Zahlen für die Ankaufprogramme per 10. Juli veröffentlicht. Die CSPP-Bestände hätten sich per 10. Juli auf rund EUR 224 Mrd. belaufen, ein Plus von rund EUR 3 Mrd. gegenüber der Vorwoche. Die PEPP-Bestände hätten sich um rund EUR 18 Mrd. auf rund EUR 383 Mrd. erhöht. ...

