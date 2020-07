Hannover (www.anleihencheck.de) - In einer Handelswoche, in der weder Deutschland noch Italien oder Spanien am Primärmarkt unterwegs waren, verzeichnete Frankreich bei einem Orderbuch in Höhe von EUR 16 Mrd. erhebliche Nachfrage nach seinen Titeln, so Dr. Norman Rudschuck, CIIA bei NORD/LB.Da nur EUR 3 Mrd. eingesammelt worden seien, hätten sich die verbliebenen Milliarden ihren Weg hin zu Opportunitäten gesucht. So habe NIESA (ISIN DE000A289T98/ WKN A289T9) EUR 1,25 Mrd. für vier Jahre zu ms -4 Bp eingeworben (Guidance habe bei ms -3 Bp gelegen). Die Bücher hätten bei EUR 1,7 Mrd. gelegen und die geographische Verteilung sei durchaus interessant gewesen: Der Anteil deutscher Investoren sei mit 40% geradezu niedrig. 20% seien nach Großbritannien, 18% nach Zentral- und Osteuropa (CEE) gegangen und Frankreich sei mit 13% vertreten gewesen. Knapp zwei Drittel der Investoren seien Bankentreasuries gewesen. ...

