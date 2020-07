Die norwegische Reederei The Fjords hat eine zweite rein elektrische Fähre in Dienst gestellt. Nachdem 2018 bereits die "Future of the Fjords" in Betrieb ging, folgt nun das Schwesterschiff "Legacy of the Fjords". Wie das 2018 in Dienst gestellte Exemplar ist die "Legacy of the Fjords" 42 Meter lang, 15 Meter breit und soll bis zu 400 Passagiere transportieren können. Das Design des Katamarans soll ...

Den vollständigen Artikel lesen ...