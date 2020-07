Der niederländische Halbleiter-Ausrüster ASML konnte im zweiten Quartal eine starke Leistung abliefern. So verbesserte sich der Umsatz um stattliche 36,4 % auf 3,33 Milliarden €. Netto verdiente das Unternehmen 751 Millionen €, fast doppelt so viel wie im ersten Quartal des Geschäftsjahres.ASML ist besonders bekannt für seine Lithographiesysteme, die in der Halbleiterherstellung bzw. der Herstellung von Wavern essenziell wichtig sind. Allerdings zeigte auch der Ausrüster, dass man trotz der Zuwachsraten in den Sog der Corona-Pandemie geraten war. Denn der Auftragseingang betrug nur noch 1,1 Milliarden €, rund zwei Drittel weniger als im Vorquartal.

