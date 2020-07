Zürich (awp) - Die Aktien des Zahnimplantatherstellers Straumann ziehen am Mittwoch an. Gestützt werden sie von einer neu ausgesprochenen Kaufempfehlung und positiven Aussagen des Verwaltungsratspräsidenten. Straumann legen gegen 10.50 Uhr 4,1 Prozent auf 889,60 Franken zu, hatten am Vortag allerdings klar abgegeben. Auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...