Der Automarkt in China erholt sich rasant. Zudem pusht die Regierung das wichtige Thema Elektromobilität. Heimische Konzerne wie Nio, Xpeng, Li Auto, WM Motors, BYD sind die großen Profiteure. Die Aktie von BYD hat einer einer atemberaubenden Performance nur kurz den Rückwärtsgang eingelegt. Am Dienstag geht es bereits wieder deutlich nach oben...Noch in der vergangenen Börsenwoche lief die BYD-Aktie wie an der Schnur gezogen nach oben. An der Heimatbörse in Hongkong erreichte das Papier mit 145,60 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...