NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für ASML nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 366 Euro belassen. Schwächeren Zahlen im zweiten Quartal stünden deutlich höhere Prognosen für das dritte Quartal gegenüber, schrieb Analyst Alexander Duval in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Nach einer zuletzt überdurchschnittlichen Kursentwicklung der Aktien des Ausrüsters von Chip-Herstellern könne die Marktreaktion daher nun gemischt ausfallen./bek/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2020 / 07:42 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0010273215

ASML-Aktie jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de