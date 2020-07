NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für GlaxoSmithKline auf "Buy" mit einem Kursziel von 2060 Pence belassen. Mit der Zulassung des Medikaments Belantamab gegen multiples Myelom durch die US-Gesundheitsbehörde FDA gingen für den Konzern geringere Risiken einher, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Denn in der vergangenen Woche habe es noch Bedenken gegeben bezüglich der Effizienz des Mittels und wegen möglicher Nebenwirkungen./bek/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2020 / 08:32 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



ISIN: GB0009252882

