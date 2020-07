Hamburg (ots) - Der Schauspieler Peter Lohmeyer glaubt Politikern nicht mehr. "Der letzte, dem ich etwas geglaubt habe, der für etwas gestanden hat, was ich verstanden habe, war eigentlich Willy Brandt", sagt Lohmeyer im "Politischen Fragebogen" der Wochenzeitung DIE ZEIT. Mehr zu sagen haben sollte nach seiner Ansicht der SPD-Politiker Kevin Kühnert sowie die grüne Vize-Landtagsvorsitzende in Schleswig-Holstein, Aminata Touré, und der grüne Europa-Abgeordnete Erik Marquardt. Dem Schauspieler, der im August in Salzburg als Jedermann zu sehen ist, wäre es außerdem lieber gewesen, wenn die Regelungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie nicht so schnell gelockert worden wären.



Pressekontakt:



Den kompletten Text zu dieser Meldung senden wir Ihnen für

Zitierungen gerne zu. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an DIE

ZEIT Unternehmenskommunikation und Veranstaltungen (Tel.:

040/3280-237, E-Mail: presse@zeit.de).



Original-Content von: DIE ZEIT, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9377/4652623

Jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de