Der GBC-Analyst Cosmin Filker hat mit Andreas Schott, Geschäftsführer der Sachwert Capital Management GmbH (Gesellschafterin der German Real Estate Capital S.A.), über die Ausgestaltung und Besonderheit der 2018 ausgegebenen Schuldverschreibung gesprochen.Cosmin Filker: Herr Schott, die German Real Estate Capital S.A. ist Emittentin eines ETP (Exchange Traded Product). Können Sie das Wertpapier näher beschreiben?Andreas Schott: Börsengehandelte Produkte oder Exchange Traded Products sind eine Auswahl an Finanzinstrumenten, die über den Tag an nationalen Börsen gehandelt werden. Exchange Traded heißt, dass es sich um Wertpapiere handelt, die an der Börse gehandelt werden. Handelbar sind Aktien, Anleihen und andere Titel. Bei unserer Schuldverschreibung, die unter der Bezeichnung ETP (Exchange Traded Product) seit dem 20.04.2018 emittiert ist, handelt es sich um ein unbegrenzt laufendes Wertpapier, ausgestattet mit einem Kupon in Höhe von 3,0 % und einer darüberhinausgehenden variablen Verzinsung. Auch wenn das Wertpapier (gre-etp.de/) eine unbegrenzte Laufzeit hat, kann dieses erstmals zum 20.04.2023, also nach fünf Jahren, ordentlich gekündigt werden, womit es mit einer klassischen Anleihe vergleichbar ist.Cosmin Filker: Was passiert mit den Anleihemitteln und wie hoch ist das bereits platzierte Volumen? Beschreiben Sie uns Ihre nachhaltige Strategie.Andreas Schott: Die Anleihemittel in Höhe von aktuell 18,43 Mio. € (geplantes Volumen: bis 30,00 Mio. €) werden über die Zwischengesellschaft German Real Estate Immobilien GmbH an Immobilien-Objektgesellschaften weitergeleitet. Insofern sind die Gläubiger des German Real Estate-ETP indirekt in Bestands- und Handelsimmobilien investiert, womit ein grundsätzlich hoher Sicherheitsaspekt vorliegt. Die Anleihemittel werden dabei, neben klassischem Fremdkapital, als ein Finanzierungsbaustein der Objekte herangezogen. So liegt derzeit beispielsweise für das Bestandsportfolio der German Real Estate-Gruppe, für welches ein Marktwert von 24,76 Mio. € kalkuliert wird, eine Fremdkapitalfinanzierung von 8,84 Mio. € und eine Finanzierung durch die ETP-Mittel in Höhe von 3,34 Mio. € vor. Sowohl für die Banken als auch für die ETP-Gläubiger ist damit eine hohe Sicherheit vorhanden. Gemäß Verwendungszweck werden die aus der Emission des Wertpapiers erlösten Mittel in Form von Genussrechten oder Schuldverschreibungen in die German Real Estate Immobilien GmbH investiert, die diese Mittel in gleicher Form an Immobilien- Objektgesellschaften der German Real Estate-Gruppe weiterleitet. Indirekt findet somit ein Investment in den Wohnimmobilienmarkt in Deutschland statt, wobei hier insbesondere Wohnimmobilien in den B- und C-Standorten Ost- und Süddeutschlands im Fokus stehen. Diese Standorte weisen noch vergleichsweise günstige Einstiegsniveaus und damit auch die Möglichkeit zur Erzielung attraktiver Renditen auf.Cosmin Filker: Sie investieren also vornehmlich in Objektgesellschaften, die ein Bestands- und Handelsportfolio in den B- und C-Lagen aufgebaut haben. Welche Renditen lassen sich hier erzielen, vor allem in Vergleich zu den so genannten A-Lagen?Andreas Schott: Wir haben das in unserem Newsletter oft beschrieben. Ich empfehle allen Interessierten den regelmäßigen Bezug. So sind sie wöchentlich zeitnah und transparent informiert. Den Bezug können Sie auf unserer Website www.gre-ETP.de abonnieren. Das Bestandsportfolio und das Handelsportfolio der German Real Estate Immobilien- Gruppe befindet sich in so genannten B- und C-Lagen, dabei überwiegend in den sächsischen Städten Chemnitz und Glauchau, aber ebenso in Leipzig, Halle und Zwenkau. Einzelne Objekte werden jedoch auch in Nordbayern (Kulmbach, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...