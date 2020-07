BERLIN (Dow Jones)--Die Ruhr Oel GmbH - BP Gelsenkirchen (ROG) plant in einem gemeinsamen Projekt mit der Uniper Wärme GmbH (UWG) die Nutzung industrieller Abwärme für die Fernwärmeversorgung. Für das rund sei 33 Millionen Euro teure Vorhaben sei kürzlich eine Absichtserklärung unterzeichnet worden, teilte die Uniper SE in Düsseldorf mit. Der Umbau der Prozessanlagen soll im Frühjahr 2021 starten, der Betrieb ab dem vierten Quartal 2022.

Zunächst sollen bis zu 60 Megawatt industrielle Abwärme aus dem nördlichen Teil der BP-Raffinerie ausgekoppelt werden. Später sei auch eine Erweiterung um zusätzlich zehn bis zwölf Megawatt denkbar. Mit einer neuen 2,7 Kilometer langen Fernwärmeleitung soll die Wärme von der Raffinerie in das Uniper-Wärmenetz eingespeist werden, um bis zu 30.000 Haushalte zu versorgen.

"Nach ersten Berechnungen können wir dadurch rund 60.000 Tonnen CO2-Emissionen pro Jahr einsparen", erklärt Uniper-Wärme-Kogeschäftsführerin Nikola Feldmann. Die BP-Raffinerie Gelsenkirchen will in den kommenden Jahren insgesamt rund 2 Milliarden Euro in Energieeffizienz und Emissionssenkung investieren.

